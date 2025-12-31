Faltan médicos en el Hospital General

Las vacaciones de diciembre para personal del Hospital General, ha dejado a los usuarios de los servicios de este nosocomio sin servicio médico durante las noches.

Por si fuera poco, también en el área de emergencias se registran ausencias de los doctores que deberían cubrir los casos críticos que ameritan atención inmediata.

Sobre esta situación habló la ciudadana Betzalinda Méndez, quien narró la amarga experiencia que vivió durante el pasado fin de semana, cuando llevó a su madre a atención de emergencia.

"Acabo de traer a mi mamá grave al hospital y me dicen que no hay médico, ¿cómo es posible que no haya médico?, Se supone que el hospital está para casos de emergencia ¿y los médicos para cuando?, ¿Van a dejar morir a la gente o cómo?, también ponga atención en esto, esto también es de importancia", reclamó.

Otro caso fue el de la joven Ninfa "N", quien explicó la situación que enfrentó semanas atrás:

" Yo fui a mi cita con el ginecólogo y me salieron con que no estaba, en urgencias leyeron mis análisis y me dijeron que no tenía nada, pero yo ya llevaba tres semanas con el período.

"Fui a similares y el doctor me sale con que tenia matriz y ovarios inflamados y una anemia de segundo grado, el doctor del similares se molestó dijo que como pueden ser tan ineptos y regresarme a mi casa así", espetó.

Sobre esta situación, aún no se cuenta con la versión de las autoridades del nosocomio, pues su director se encuentra de vacaciones.



