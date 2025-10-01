Capacitan a transportistas

Empresarios participaron en plática informativa sobre tránsito y vialidad con el fin de que operadores de pesadas unidades eviten sanciones y percances.

La Dirección de Tránsito y Vialidad llevó a cabo esta mañana una plática informativa con empresarios de diversos giros comerciales, donde se destacó la importancia de la señalización.

Igualmente en la ponencia se expuso acerca del uso correcto de la tarjeta de circulación y la colaboración de las empresas para fortalecer la cultura vial.

La directora de Tránsito, C.P. Astrid de la Cerda, encabezó el encuentro acompañada de oficiales, peritos y personal de la corporación.

Durante la exposición se hizo hincapié en que el sector empresarial juega un papel clave en la concientización y cumplimiento de las normas viales.

Las empresas que cuentan entre su plantilla de trabajadores con operadores de unidades de carga o transporte, son la ocasión para expandir esta capacitación.

Durante la charla también estuvieron presentes funcionarios como el director de educación Eliud Herrera Sánchez, quienes resaltaron que la formación y la responsabilidad compartida entre sociedad y autoridades son fundamentales para garantizar la seguridad en las calles.

El conocimiento de la señalización y el Reglamento de Tránsito son los objetivos de esta instrucción.