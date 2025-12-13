Trabajadores de Correos de México en Río Bravo exigen salarios dignos y seguridad

Se mantienen en pie de lucha empleados de Correos de México, trabajando bajo protesta, quienes pasarán una triste Navidad y Año Nuevo, ya tienen tiempo de laborar bajo protesta, en virtud de que, hasta el momento, sus peticiones no han sido escuchadas ante las instancias correspondientes.

¿Qué exigen los empleados de Correos de México?

Varios de los empleados manifestaron que sus peticiones lejos están de ser escuchadas, pues es una situación que data desde hace mucho tiempo, y que les perjudica, ya que, con las instalaciones que se cuenta actualmente, datan desde hace más de 23 años.

Por eso es que no quitan el dedo del renglón en solicitar otras instalaciones donde realmente se tenga seguridad en el espacio laboral al que a diario asisten.

Otras de las peticiones lo son, salarios dignos, puesto que realmente continúan resultando irrisorios, pues no les alcanza para cubrir todas sus necesidades, solo para medio vivir, con todo y que, según, el salario ya está mejor.

También están demandando que ¡¡¡el cartero es el cajero, basta de autofinanciar a SEPOMEX!!!, por lo que continuarán adelante hasta que sus peticiones, no solamente sean escuchadas, sino atendidas de manera favorable.