Colapsa contención en canal Anzaldúas

Emergencia que podría dejar sin agua a la cabecera municipal, es la que se vive desde el fin de semana, luego de que un nuevo incidente se suscitara en el canal Anzaldúas a la altura nuevamente de la brecha 116.

De acuerdo al gerente de Comapa Río Bravo, Edgar Abdiel Peña Serna, este incidente podría afectar el abasto de agua, sobre todo porque afecta directamente a la fuente de abastecimiento de la paraestatal.

"Por una situación ajena a nuestro organismo, se informa que el muro de contención del canal Anzaldúas ubicado en la brecha 116 se derrumbó, por lo que nos encontramos ante una situación de emergencia.

"Esto debido a que los niveles del agua no se encontrarán en las condiciones optimas para su hacer el bombeo de captación y nos vemos en la necesidad de detener los equipos de nuestra planta potabilizadora en su totalidad hasta que el nivel de agua nos lo permita y hasta que se realice su reparación", sentención Peña Serna.

Hay que señalar que el canal es competencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dependencia federal, quien a su vez, lo concesionó a la asociación de responsabilidad limitada La Amistad Falcón, la cual tiene a su cargo el afluente.

Este domingo, ya se había enviado maquinaria y personal para corregir el colapso del muro de contención y así evitar un nuevo desabasto de agua en la ciudad, la cual es la única en la frontera que se abastece de una fuente ajena al río Bravo.

El problema se ubica a la altura del puente de la brecha 116.