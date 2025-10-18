Trailero intenta tomar atajo y queda atorado en autopista Matamoros-Reynosa

Un operador de tracto-camión quedó varado y obstruyendo el tráfico vehicular en rúa federal en incidente que tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas en la autopista Matamoros-Reynosa.

Automovilistas que circulaban por el rumbo, reportaron el hecho a los números de emergencias, pues la pesada unidad quedó atravesada ocupando los dos carriles y parte del acotamiento.

Este percance que provocó un embotellamiento en esa vía de pago, se verificó en el kilómetro 68+948, estando involucrado un tracto-camión de la marca Kenworth-Kenmex, color blanco rotulado azul y placas del Servicio Público Federal.

Fue en el sentido de circulación de poniente a oriente que quedó atascado el pesado vehículo de carga, al querer tomar un atajo, por lo que los afectados pidieron la intervención de las autoridades competentes.

Al sitio acudieron personal de la autopista así como paramédicos de Cruz Roja, quienes a su vez dejaron el caso a la Guardia Nacional división caminos.

Finalmente se logró liberar el paso vehicular, tras la remoción del camión, el cual quedó en atasco debido a que el remolque no pudo subir al altorrelieve asfaltado.

El incidente arrojó un saldo blanco, dejando solo tardanza para los automovilistas y transportistas, quienes tuvieron que esperar la liberación del paso.