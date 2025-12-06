Embellece funcionaria la rotonda de su calle

La titular de Parques y Jardines en Río Bravo, Yesenia Rivera de Camarillo, inició con el embellecimiento de la rotonda ubicada en avenida Acapulco con calle Independencia.

Esta acción sería encomiable, de no ser porque esa rotonda se ubica en la calle en donde la funcionaria tiene su residencia, en los límites entre la colonia Del Valle y fraccionamiento Fovissste.

Acciones de embellecimiento en la rotonda

Rivera, penas viene de la polémica de haber iniciado obra en otra rotonda, la cual dejó completamente abandonada e inconclusa. Los trabajos inconclusos y que representan un evidente dejo y falta de interés de la funcionaria, son lo que realizó a medias en la Rotonda Miguel Hidalgo, en el cruce de las avenidas Las Américas y Miguel Alemán.

Mientras la rotonda de avenida Acapulco, quedó finalizada en pocos días, mostrando nochebuenas recién plantadas, en la Rotonda Miguel Hidalgo, una postal de caos es lo que se aprecia.

Controversia por abandono de obras anteriores

La situación ha generado críticas hacia la gestión de Rivera, quien ha sido señalada por no concluir obras previas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su capacidad para gestionar los recursos de Parques y Jardines en Río Bravo.