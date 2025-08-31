Disputan dos facciones dirigencia del PAN local

Luego de que el Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acreditó dos planillas que contienen por la dirigencia municipal albiazul, el proselitismo avanza en pos de la directiva.

Tras la Comisión de Procesos Internos, en donde se dió a conocer quiénes se medirán este 7 de septiembre.

De acuerdo a la documentación oficial del PAN las dos opciones que se disputan el comité en Río Bravo, con las siguientes:

- Planilla encabezada por Arturo Horacio García Segura y como secretaria Blanca Dalia Llanas Vila

- Planilla encabezada por Jeankarlo Rafael Cárdenas Núñez y como secretaria Maria Estela Reyes Hernández