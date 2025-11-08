Deja choque 2 turistas de Texas lesionados

Un saldo de dos turistas lesionados, fue consecuencia de un percance que tuvo lugar la tarde de este sábado en la colonia Paraíso de Río Bravo. El percance se registró en calle Guanajuato con Naranjo alrededor de las 13:15 horas.

Las personas lesionadas fueron un hombre y una mujer, quienes viajaban a bordo de un auto Toyota, color rojo con placas de Texas. El vehículo de los residentes del valle de Texas, fue impactado por otra unidad no identificada.

Testigos del incidente dieron parte a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Cruz Roja para atenderlos. Ambos turistas presentaban contusiones pero no heridas que pusieran en riesgo su integridad física.

Agentes y peritos de Tránsito acudieron a tomar conocimiento de los hechos. La investigación se centra en determinar las causas del accidente y la identidad del vehículo que impactó a los turistas.