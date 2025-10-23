Presentan estrategia para la cultura cívica

En el marco de la ejecución de las acciones operativas de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026, el Instituto Nacional Electoral presentó las actividades de Difusión del Faro Democrático.

Informa el licenciado Octavio Alberto Mijangos Cano, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la 03 del INE en Tamaulipas, que tienen como objetivo; proporcionar a las alumnas y alumnos de secundaria y educación media superior una plataforma digital donde puedan aprender, y explorar temas vinculados a la Formación Cívica y Ética.

¿Qué es el Faro Democrático?

La plataforma digital Faro Democrático, en términos generales, es una actividad concebida para que la población adolescente interactúe con contenidos relacionados con la educación cívica y la formación ciudadana.

¿Quiénes colaboran en la creación de contenidos?