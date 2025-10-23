Funcionarios dan “manita” de gato a sus oficinas

El deterioro que presenta la segunda planta del edificio de dependencias estatales ha sido gradual pero muy pronunciado.

Debido a la falta de mantenimiento por parte del arrendador, son los mismos funcionarios quienes “han salido al quite”. A lo largo de esta semana, han desplegado un gran esfuerzo para cambiar las condiciones de las oficinas gubernamentales.

¿Qué acciones han tomado los funcionarios?

El delegado de Sebien estatal, José Moncada Alanís; el Jefe de la Oficina Fiscal Rogelio Salinas Rivera y el oficial del Registro Civil, Omar Borja, sumaron recursos para tal fin. Desde hace varias semanas, los servidores públicos han realizado cooperación para adquirir materiales y rehabilitar el techo. Lo anterior debido a que los plafones y la estructura que los sostiene se estaban viniendo abajo.

Es “todo un gusto apoyar y brindar un servicio a nuestra comunidad a la cual debemos nuestra labor día con día”, indicó Salinas Rivera sobre estas labores que corresponden al dueño del inmueble. Estamos “comprometidos con el Bienestar de Todos, realizamos la reparación del sistema de iluminación en las escaleras así como la reparación del cielo falso en la entrada de nuestras oficinas de Sebien y Registro Civil.

¿Cuál es el compromiso de los funcionarios?