Alista movimiento en contra Space X

Ecologista de Río Bravo, quien encabeza esfuerzos para rescatar a tortugas marinas en el norte del Golfo de México, prepara movimiento contra lanzamientos especiales desde Boca Chica, Texas.

Tras revelarse que desechos aeroespaciales caen la golfo y al río Bravo en cada despegue, y que las intensas vibraciones atentan contra la fauna marina, sobre todo en playa Bagdad.

Este martes, Jesús Elías Ibarra, quien también es rescatista de delfines, dio a conocer que emprende un movimiento colectivo contra la contaminación de nuestras playas y la vulneración de las especies.

“La próxima semana estaré reclutando voluntarios, si usted quiere ser parte de la unión de muchos mexicanos para defender nuestro país es su momento, esto será histórico.

“Activamos nuestro protocolo ¡Operación Golfo de México!

“Estamos luchando por salvar a una tortuga al borde de la extinción, no permitiremos que dañen su hogar: el mar”, precisó.

Los interesados, solo deben enviar su mensaje a la página de Facebook Conibio Global A. C., para ser parte de esta cruzada por las tortugas y especies marinas endógenas.