Residente americano destruye su camioneta

Cuantiosos daños materiales fue el saldo que arrojó un ebrio conductor, luego de impactar la flamante camioneta contra un objeto fijo para terminar impactándose con dos unidades motrices que se encontraban estacionadas.

El hecho ocurrió la tarde de domingo en la colonia Morelos, por la avenida Jesús María Cavazos y calle Guanajuato en el asentamiento antes referido.

De acuerdo al parte emitido por tránsito, se trató de una camioneta Expedition marca Ford 2011 color negra, con placas de circulación WGH9580 del Estado de Texas, tripulado por Israel Salinas de 27 años de edad con residencia en la ciudad de San Antonio Texas, quien conducía en estado de ebriedad.

Dijo a los elementos de tránsito que perdió el control del coche, lo que generó que se impactara inicialmente contra objeto fijo, y seguidamente se llevó de encuentro dos unidades que se encontraban estacionadas.

Los vehículos afectados son una camioneta Rouge color negra de la marca Nissan modelo 2008, y una Equinox marca Chevrolet modelo 2020.