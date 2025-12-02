Basura provoca fuga de drenaje

Grave problema de brote de aguas negras en colonia Unidos Avanzamos Más y fraccionamiento Hacienda las Brisas, que fue solucionado, se debió al exceso de basura, todo tipo de sólidos, y hasta animales muertos en la red de drenaje, que estaba convertida en un basurero.

Acciones de la autoridad

Fue en atención al llamado de ese sector que, cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se abocaron a darle solución al problema, quienes, al llegar, como suele ocurrir en otros asentamientos, el drenaje se encontraba saturado.

Se requirió de varias horas para desazolvar la red de drenaje en ambos asentamientos, en donde fueron sustraídos de la tubería desde botellas de plástico, jeringas, preservativos, hasta animales muertos.

Impacto en la comunidad

El llamado que hicieron a los habitantes de ese segmento de la población, una vez más, es que eviten usar el drenaje como vertedero, ya que ellos mismos son los más afectados.