Casi cubre la maleza al dren ´Río Bravo´

Completamente enmontado se encuentra el dren Río Bravo ante la falta de coordinación entre autoridades locales con la Comisión Nacional del Agua.

Es un tramo superior a los siete kilómetros lo que cruzan por la zona urbana de la ciudad, los cuales se encuentran a tope de hierba, maleza, y en innumerables puntos, en los costados, hasta de basura o todo tipo de desechos.

En otros años, generalmente, en estas fechas se organizaban, y previo a la temporada de precipitaciones pluviales, se llevaban a cabo los trabajos de limpieza y drenado.

La Comisión Nacional del Agua aportaba la maquinaria, y el Municipio lo que es el combustible y los operadores, más, sin embargo, hoy en día el panorama es muy diferente.