Tamaulipas

Casi cubre la maleza al dren ´Río Bravo´

La falta de coordinación entre autoridades locales y la Comisión Nacional del Agua ha dejado al dren Río Bravo en estado crítico, con problemas de limpieza y desechos acumulados.
  • Por: Armando González
  • 07 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Casi cubre la maleza al dren ´Río Bravo´

Enmontado se encuentra dren, así como los costados copados de basura.

Completamente enmontado se encuentra el dren Río Bravo ante la falta de coordinación entre autoridades locales con la Comisión Nacional del Agua.

Es un tramo superior a los siete kilómetros lo que cruzan por la zona urbana de la ciudad, los cuales se encuentran a tope de hierba, maleza, y en innumerables puntos, en los costados, hasta de basura o todo tipo de desechos.

En otros años, generalmente, en estas fechas se organizaban, y previo a la temporada de precipitaciones pluviales, se llevaban a cabo los trabajos de limpieza y drenado.

La Comisión Nacional del Agua aportaba la maquinaria, y el Municipio lo que es el combustible y los operadores, más, sin embargo, hoy en día el panorama es muy diferente.

Inclusive la hierba ya superó lo que es la altura de algunos puentes colgantes que comunican a diferentes colonias a lo largo del caudal.

EL MAÑANA RECOMIENDA