Regala empresario climas a escuela

Bajo la premisa de que toda persona con éxito, profesional, empresarial o personal, debe ser agradecida con su comunidad, un empresario equipa un plantel con aires acondicionados.

Se trata del empresario Jorge Montelongo Villegas, quien desde hace años regresa a la sociedad, aportando parte de lo que ha prosperado.

Gracias a la confianza de sus clientes, el emprendedor pudo entregar el tercer aire acondicionado tipo mini split.

El plantel beneficiado es la Escuela Primaria La Corregidora, en la colonia La Paz.

Jorge Montelongo y el personaje animado Toribio estuvieron presentes para hacer la entrega en manos del director y los maestros, quienes con mucho entusiasmo recibieron este apoyo que beneficia a los niños y niñas de la institución.

Montelongo Villegas destacó el siguiente mensaje:

"Porque servir no solo es brindar calidad en la mesa, también es sembrar bienestar en la educación de nuestra comunidad."

"¡Gracias a todos nuestros clientes! Ustedes hacen posible que juntos sigamos construyendo un futuro lleno de oportunidades", expresó.