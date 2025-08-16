Agradece Cruz Roja donación

La delegación de Cruz Roja Río Bravo refuerza sus servicios de atención a la población en general en casos de primeros auxilios con nueva ambulancia que fue donada por el Club Rotarac Río Bravo 2020.

Fue mediante evento simbólico, en el que participaron todos y cada uno de los que conforman el equipo de la benemérita institución que dirige la señora Noelia Cantú de Millán, quienes recibieron la flamante unidad.

En su carácter de presidenta, Noelia Cantú de Millán, expresó su profundo agradecimiento a todas y cada una de las personas que conforman el Club Rotarac 2020, ya que, con su valiosa aportación, permitirán fortalecer la capacidad de respuesta en casos de emergencias.

Y en ese contexto, la presidenta expresó; "Gracias a este gran apoyo podremos seguir salvando vidas, y brindar atención oportuna a quienes más lo necesitan".

Es plausible agregar que, durante los últimos dos años, la institución ha venido trabajando de la mano con asociaciones, así como con clubes, siempre buscando fortalecer la institución para bien de la población en general.



