Entregan madres y alumnos donación a un refugio canino

Previo al inicio del período de vacaciones que arranca este 18 de diciembre, madres de familia y alumnos de Secundaria General número 2, hicieron donación a refugio canino.

Así lo informó Delia Chávez, administradora de Hogar Canino Amor Sin Raza, quien recibió a la comunidad de esa institución en sus instalaciones de calle Rosales, colonia ampliación Miguel Hidalgo.

"Muchas gracias a la comunidad escolar de la escuela Secundaria 2 y a la maestra Yadhira Esmeralda Ramírez, quienes hicieron posible esta colecta de alimento para mis crayolitas del Hogar Canino Amor sin Raz Río Bravo

"Gracias por tomarnos en cuenta, mis crayolitas y su servidora estamos mas que agradecidas. Gracias a los trabajadores y a mi bebé Pablito quienes asistieron a recibir sus donaciones. Dios los bendiga y les multiplique infinitamente la patita de ayuda", indicó Chávez.

Chávez recalcó que el albergue sigue funcionando, pero con la aclaración de que ya no realiza rescates, ni recibe nuevos inquilinos, en virtud de que está en proceso de cierre, pero antes entregará en adopción a todos los canes.

Por ello, siguen abiertos para donaciones en especie sobre todo para alimentación; material de curación; artículos e limpieza e higiene y otros necesarios para funcionamiento del refugio canino.



