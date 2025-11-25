Aumentan divorcios previo a la navidad

A poco más de un mes de que finalice el presente año de 2025, se disparó de manera alarmante los casos de divorcios, sobre todo de parejas jóvenes que decidieron disolver el vínculo matrimonial.

¿Qué ocurrió?

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, aunque se trata de una gran cantidad de parejas jóvenes, llegaron a procrear familias que tristemente quedan en el desamparo, porque, en gran parte de los casos, no cumplen con sus obligaciones alimenticias, el sustento para la familia.

¿Cuáles son las consecuencias?

Este aumento en los divorcios no solo afecta a las parejas, sino que también tiene un impacto directo en los niños y en la estabilidad emocional de todos los involucrados. Las familias que enfrentan esta situación se ven obligadas a lidiar con la falta de recursos y apoyo, lo que puede llevar a un ciclo de pobreza y desamparo.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Es fundamental que se implementen políticas públicas que aborden esta problemática, garantizando que las obligaciones alimenticias sean cumplidas y que las familias afectadas reciban el apoyo necesario para salir adelante.