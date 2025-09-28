Sufren suplicio discapacitados

Personas con limitaciones psico-motrices y/o amputadas, sufren un prolongado suplicio para tener una mejor calidad de vida.

Francisco Ramírez Hernández, líder de la colonia Integración Familiar y quien lucha por los derechos de los discapacitados, expuso los pormenores de esta situación.

Precisó que hay vecinos "en silla de ruedas, otros no ven, otro con embolia y ya no pudo caminar bien, ya se puso más tieso, deberían darle una terapia.

"Yo estaba yendo a la terapia al CADIF pero están trabajando muy mal ahí, el transporte no vino un martes ni un jueves.

No nos avisaron que el transporte no podría venir", por lo que en ocasiones han esperado en vano.

"Hay muchas trabas, tengo interés en una prótesis, en mi caso yo camino en andador y muletas", agregó este dirigente popular, quien hace poco perdió una pierna.

"A Matamoros estamos yendo, de 10 , solo a uno han aprobado para prótesis

"No recibo ni siquiera una despensa", y él, así como los demás discapacitados "no pueden pagar consultas en el CADIF", fustigó.

"Una muchacha, una joven estuvo yendo a terapia y le dijeron cosas a la muchacha y se deprimió, resulta que alguien se compadeció de ella y le pusieron su prótesis".

Explica a el tampoco ha podido acceder a una prótesis de pierna, la cual le fue amputada por "infección por mala circulación, por el azúcar".