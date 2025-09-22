Apoya diputada con medicamentos al Centro de Salud

Usuarios del Centro de Salud del área rural, así como el personal de este, recibieron una donación de medicamentos por parte de la legisladora local.

La diputada Francisca Castro Armenta acudió personalmente a realizar la entrega de varios fármacos al ejido Plan del Alazán.

Este núcleo, que según los pacientes presentaba falta de algunos medicamentos, fue beneficiado con esta acción de Castro Armenta.

Cabe destacar que Plan del Alazán es el núcleo ejidal más poblado al sur-poniente del municipio y, por tanto, uno de los lugares donde más se requiere el abastecimiento del cuadro básico de medicamentos.