Celebran el Día del Compositor

La tarde del jueves, la comunidad cultural de Río Bravo celebró a todos los compositores, arreglistas y en general a todos lo que mediante su talento han dado al mundo de la música, creaciones artísticas.

Teniendo como sede el Salón Victoria, el evento estuvo arropado por los diversos actores del arte, cultura y de la música regional, quienes hicieron un reconocimiento a los más destacados compositores.

La Asociación de Autores y compositores de Río Bravo Tamaulipas de Río Bravo conmemoró el Día del Compositor en un acto que reunió a creadores musicales de Río Bravo, Reynosa y miembros de la Sociedad de Autores.



