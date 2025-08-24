Demandan no adelantar los pagos de agua a EU

Usuarios de agua de riego del Distrito 026, demandaron ante Conagua y CILA que no se extraiga agua de forma adelantada de esa demarcación para pagar a Estados Unidos.

Como bien es sabido desde hace más de una década, se debe agua de río Bravo a Estados Unidos por parte de México, y el Bravo es el afluente que alimenta al Distrito 025. Debido a la sequía y sobre explotación río arrriba en Chihuahua, las presas Amistad y Falcón se encuentran casi vacías y no existe agua nacional para pagar el adeudo.

Este año se adoptó la práctica del Gobierno Federal de pagar o abonar al adeudo con agua del Distrito 026 que es vecino, y no es parte del Tratado de Aguas de 1944.

Sobre el particular se entrevistó al representante de los usuarios en el Consejo de Cuenca del Río Bravo, Carlos Hinojosa Hinojosa.

El representante, expuso sobre esta situación:

"Fue el principal tema que abordamos los vocales de Tamaulipas en la reunión de Consejo de Cuenca del Río Bravo en la ciudad de Monterrey, donde solicitamos a las autoridades competentes, es decir, a Conagua y a CILA, suspender de inmediato las entregas anticipadas de agua que se están realizando a los Estados Unidos.

"Con el pretexto de que tenemos adeudo con los norteamericanos bajo el Tratado Internacional de Aguas 1944.

"Esta es una afirmación es absolutamente falsa, puesto que el quinquenio del ciclo 36 del mencionado tratado, vence hasta el 24 de octubre de 2025, entonces a la fecha no hay ningún adeudo", precisó.

"Solicitamos a CILA nos informaran sobre los volúmenes que han estado extrayendo de la cuenca del Río San Juan. "Extracciones absolutamente ilegales puesto que las aguas del San Juan no están comprometidas en el Tratado del 44.

CILA hace mutis sobre agua arrebatada al 026

"Con evasivas CILA señaló que no nos puede dar ese dato, pues no tienen a la mano esa información.

"Estamos preocupados porque está en riesgo el abasto de agua para el consumo humano de las 10 ciudades fronterizas de nuestro estado y para la agricultura ni se diga.

"Además el tratado contempla en caso de sequía extrema, pasar el adeudo al siguiente quinquenio", fustigó en epílogo de la entrevista.