No cortarán servicio de agua a deudores

A diferencia de la vecina ciudad de Reynosa, en donde, a deudores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, han procedido a suspenderles el suministro del preciado líquido, en el Municipio descartan implementar el mismo sistema, menos durante la presente temporada de canícula.

En el organismo operador, a cargo del licenciado Edgar Abdiel Peña Serna como gerente general dependiente del Gobierno del Estado, aunque es importante el número de deudores, también están conscientes de que sería inhumano cortar el servicio a usuarios por adeudo.

No obstante, sí se hace un llamado a quienes mantienen adeudos con la COMAPA, para que se acerquen a regularizar su situación, conscientes de que es un servicio vital para la población, pero que también genera gastos que se cubren con el pago oportuno de los recibos.

En la localidad, cada vez es mayor el número de nuevos usuarios, ante la creciente población que se plasma con nuevos fraccionamientos y colonias, cuyas familias es importante que hagan conciencia del esfuerzo que realiza el organismo para que el preciado líquido llegue a la mayor parte de los rincones del Municipio.