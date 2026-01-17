Detonaciones causan alarma

Continúa causando alarma entre familias de diferentes asentamientos, entre ellos de la Ferrocarril 1, 2, 3, y 4, así como del fraccionamiento Río Bravo, Benito Juárez, el Chorizo, y de la zona centro, las fuertes detonaciones que una vez más se dejaron sentir durante la noche y madrugada de viernes, afectando además la actividad comercial.

Osiel, Mario y Blanca Esthela, residentes de algunas de las colonias, como de la Ferrocarril y de la zona centro, expresaron a través de redes sociales que, de plano, en los últimos días, las fuertes detonaciones de armas de alto poder son el pan diario.

Las detonaciones son múltiples y repetitivas durante horas de la madrugada, las cuales se escuchan por diferentes rumbos, en las que claramente se pueden percibir que las detonaciones han sido tan fuertes que son de alto calibre, incluyendo algunas explosiones.



