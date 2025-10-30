Madrugada de persecuciones

Nuevamente detonaciones vuelven a sembrar miedo, esta madrugada de miércoles. De forma esporádica se han dado diversas Situaciones de Riesgo en las últimas semanas. Breves enfrentamientos armados y persecuciones, como sucedió alrededor de las 3:00 horas de este 29 de octubre.

¿Qué ocurrió?

El más reciente fue en las primeras horas del miércoles, lo que se reportó en grupos de Facebook, donde perfiles de esa red social dieron cuenta de una confrontación/persecución armada. En los fraccionamientos Del Río, El Rosario y, así como en las brechas 115, se alertó de esta supuesta SDR. La persecución y "balacera" dejaron como saldo la incursión de las fuerzas de Sedena en la calle Mar de Cortez del fraccionamiento Hacienda Las Brisa, donde aseguraron una vivienda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?