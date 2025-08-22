Pelea pareja de mujeres

Pelea pareja de mujeresLas ocupantes, ambas en estado de ebriedad, eran acompañadas de una niña de alrededor de ocho años
Pareja compuesta por dos mujeres, terminó trás las rejas, tras discutir y reñir, lesionando a una niña.
Los hechos se registraron la tarde del miércoles, luego de que ambas se desplazaban a bordo de un auto Toyota Echo, color dorado y placas de Texas.
Las ocupantes, ambas en estado de ebriedad, eran acompañadas de una niña de alrededor de ocho años, hija de una de las infeactoras.
Fue sobre calle Guanajuato, a la altura de la colonia Fundadores, que la discusión se tornó violenta, chocando la unidad contra la guarnición.
Ambas descendieron a liarse a golpes, y la conductora arranca y pasa una de las llantas por uno de los pies de la niña Liliana Guadalupe Hernández Mancenares.
Tras ser lesionada la menor se pidió ayuda a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil.
Tránsito local también se hizo presente, deteniendo a las dos infractoras respondiendo la mamá al nombre Casandra Nallely "N".
La conductora se rehusó a identificarse, de igual manera fue confinada con su pareja, mientras que la menor fue turnada al DIF Río Bravo.