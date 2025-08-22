Pelea pareja de mujeres

Pareja compuesta por dos mujeres, terminó trás las rejas, tras discutir y reñir, lesionando a una niña.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles, luego de que ambas se desplazaban a bordo de un auto Toyota Echo, color dorado y placas de Texas.

Las ocupantes, ambas en estado de ebriedad, eran acompañadas de una niña de alrededor de ocho años, hija de una de las infeactoras.

Fue sobre calle Guanajuato, a la altura de la colonia Fundadores, que la discusión se tornó violenta, chocando la unidad contra la guarnición.

Ambas descendieron a liarse a golpes, y la conductora arranca y pasa una de las llantas por uno de los pies de la niña Liliana Guadalupe Hernández Mancenares.

Tras ser lesionada la menor se pidió ayuda a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil.

Tránsito local también se hizo presente, deteniendo a las dos infractoras respondiendo la mamá al nombre Casandra Nallely "N".

La conductora se rehusó a identificarse, de igual manera fue confinada con su pareja, mientras que la menor fue turnada al DIF Río Bravo.