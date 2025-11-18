Choca, huye y lo localizan

Ebrio conductor ocasionó un accidente vehicular del que huyó del lugar de los hechos, pero poco le duro el gusto, luego de que fuera localizado frente al Panteón Municipal, ahora deberá pagar una larga lista de multas.

El hecho, del que tomaron conocimiento los elementos de Tránsito Local, ocurrió por calle Edilio Hinojosa entre la 16 de Septiembre y Juárez.

El conductor responsable dijo responder al nombre de Eduardo Rivera Salas de 61 años de edad, quien tripulaba una camioneta Chrysler Town Country color azul modelo 2012 sin placas.

Resulta que, debido a que se había pasado de copas, no calculó el espacio, y prácticamente le arrancó el retrovisor a un automóvil blanco azul modelo 2018 con placas de Texas NGF-2329, mismo que era conducido por Fabiola Ramírez, con domicilio por la brecha 115.

Pero, al momento del percance, el conductor de la mini van se dio a la fuga, para posteriormente ser localizado muy campante como si nada por la calle 5 de Mayo, frente al Camposanto.