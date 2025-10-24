Reciben baches a los visitantes

Al igual que la brecha 124 que conduce a Nuevo Progreso e innumerables asentamientos rurales, la entrada a la comunidad se encuentra bastante deteriorada.

Es la carpeta de rodamiento, justo a la entrada, por avenida licenciado Benito Juárez, intersección con libramiento, del bordo de contención, que, irónicamente, se puede leer en un anuncio "Bienvenidos a Nuevo Progreso".

El tramo, que, de lo que queda de la carpeta está en deplorables condiciones debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento, lo que ha generado el afloramiento de hoyos de varios tamaños.

¿Cuál es el estado actual de la entrada?

El panorama lo complementan vehículos chatarra en donde la campaña implementada por tránsito no ha funcionado hasta la fecha. La situación se vuelve más crítica con el paso del tiempo, afectando no solo la vialidad, sino también la imagen de la comunidad.

¿Qué acciones se han tomado para mejorar la situación?