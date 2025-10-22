Sufren vecinos por los baches

Vecinos de fraccionamientos Azteca y Satélite reportan el agravamiento del deterioro de diversas calles en esos asentamientos.

Fue la mañana de este martes cuando automovilistas reprocharon haber sufrido daños en suspensiones y neumáticos.

Jassiel Hernández, vecino del sector, fue uno de los primeros en reportar esta situación. Al cuestionar al afectado sobre la causa de los estragos a dos de sus llantas, Hernández no dudó en responder: “Las calles feas”, señaló como causa de su pérdida material y económica, la cual sumando las dos llantas, en caso de neumáticos nuevos, puede llevar un gasto de entre 2 mil 500 hasta los 5 mil pesos, según marca y calidad.

Reacción de los involucrados