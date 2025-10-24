En el olvido el mantenimiento de los puentes

Luego de peticiones de ciudadanos de colonias como la Benito Juárez y fraccionamiento Misiones del Puente, en el sentido de rehabilitar los puentes peatones, sale a la luz la razón por la cual aún no se atienden.

El deterioro de estas infraestructuras, debido al uso constante y al abuso de motociclistas que las utilizan como atajo, provoca que en algunos casos como la colonia Benito Juárez o en Misiones, se hayan quedado sin puente.

¿Qué ocurrió?

Para ello, se contaba con una cuadrilla de mantenimiento para labores de hojalatería, soldadura y pintura; no obstante, esta cuadrilla fue rescindida y ahora los puentes, en el mejor de los casos, carecen de mantenimiento.

En otros, de plano colapsaron por la falta de cuidados, por lo que se buscó al encargado de la cuadrilla, Francisco Morales, quien dio a conocer que fueron despedidos.

La cuadrilla estaba adscrita a la Dirección de Participación Ciudadana y, por años, fue la encargada de resoldar, cambiar las láminas de la pasarela de los puentes cuando se perforaban o desprendían.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ahora, ni siquiera Servicios Primarios cuenta con personal para este fin y no existe un nuevo titular, tras la renuncia la semana pasada del entonces director Otoniel García Salinas.