Peligran en libramiento

Automovilistas que circulan a diario por el libramiento de tráfico pesado, sobre todo para dirigirse a sus trabajos o para regresar de estos a sus hogares, detectaron un autobús de la línea Transportes del Norte que conduce de forma peligrosa.

Independientemente de la manera en que manipula el operador la unidad, esta no se encuentra en condiciones mecánicas optimas para prestar el servicio, como quedó evidenciado por una joven conductora.

La unidad, la cual porta placas de Tamaulipas y del Servicio Público Federal, muestra el número económico 9372 y pertenece al Grupo Senda, se trata de un autobús de color azul que ya ha sido detectado varias veces en esa vía.

Athziry de León, es la joven que denunció a este transporte foráneo de pasajeros, debido al riesgo que representa, pues además de circula ocupando dos carriles, presenta una falla en su carrocería-chasis.

Resulta que este transporte de pasajeros, circula en diagonal, en inclinación, lo que evidencia que el control del volante, no responde como se espera.

En un metraje tomado del mismo, se aprecia que este bus, el cual ya fue reportado por otros ciudadanos, circula con esta falla, además de que el operador toma los dos carriles para avanzar.

Resulta extrañó que las autoridades de vialidad, no lo hayan detectado, pero mucho más, los elementos de la Guardia Nacional división caminos, pues este tipo de transportes, circulan por lo general, en carreteras federales por la naturaleza del servicio que prestan.



