Destrozan cafres puente de la 109

Infractores viales han venido destruyendo infraestructura de puente, siendo lo más grave, que es la destinada a peatones.
Se trata del puente ubicado en brecha 109 con canal Anzaldúas, el cual se ubica en zona urbana aún.
El puente en mención, conecta con el resto de la cabecera municipal a las colonias siguientes:
- Martínez Manatou
- El Maestro
- Santander
- Emiliano Zapata
El área peatonal de esa infraestructura, que es la más sensible, se encuentra severamente dañada por infracciones viales.
En diversos momentos y causados por varios conductores, el barandal de seguridad se encuentra destrozado en ambos lados.
Ello deja vulnerables a los transeúntes de caer a las violentas corrientes de canal y pone en riesgo sus vidas.
No obstante el estado y el peligro, sobre todo por la noche, no se han hecho trabajos para reacondicionarlos.