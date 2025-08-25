Destrozan cafres puente de la 109

Infractores viales han venido destruyendo infraestructura de puente, siendo lo más grave, que es la destinada a peatones.

Se trata del puente ubicado en brecha 109 con canal Anzaldúas, el cual se ubica en zona urbana aún.

El puente en mención, conecta con el resto de la cabecera municipal a las colonias siguientes:

- Martínez Manatou

- El Maestro

- Santander

- Emiliano Zapata

El área peatonal de esa infraestructura, que es la más sensible, se encuentra severamente dañada por infracciones viales.

En diversos momentos y causados por varios conductores, el barandal de seguridad se encuentra destrozado en ambos lados.

Ello deja vulnerables a los transeúntes de caer a las violentas corrientes de canal y pone en riesgo sus vidas.

No obstante el estado y el peligro, sobre todo por la noche, no se han hecho trabajos para reacondicionarlos.