Sigue acéfala el área de Servicios Primarios

A casi un mes de que destituyeran al secretario de Servicios Primarios en la cabecera municipal, no se vislumbra que vaya a haber en el corto plazo un relevo formal.

Esto se desprende de la información brindada por regidores al ser cuestionados sobre si en la próxima reunión de Cabildo se abordará el tema de un nuevo nombramiento.

¿Qué ocurrió?

Recapitulando, Otoniel García Salinas, exsecretario desde el 1 de octubre de 2024, fue removido al área de asesores, pero el ahora ex servidor público no estuvo de acuerdo en dejar el cargo. Por ello, el oficial mayor, Agustín Ricario, le exigió la renuncia, por lo que materialmente fue destituido, y ahora todo indica que lo que resta de 2025 la Secretaría permanecerá sin titular.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El regidor Juan Machuca Valenzuela dijo a este reportero que hasta ahora, en la próxima reunión de Cabildo del miércoles 12 de noviembre, no se contemplan nuevos nombramientos. Por su parte, la regidora Laura Leyva dijo estar convencida de que no va a haber nombramiento y que con ello se adelgaza la nómina, quedando al frente encargados de despacho. Por su parte, el también edil, José María García Báez, dijo la tarde de este miércoles sobre el particular que "no, nada se ha dicho de manera oficial" en torno a votar un nuevo titular, en la inteligencia de que debe ser aprobado por Cabildo.

¿Qué consecuencias dejará este hecho?