Cesan a presidente provisional del PAN

Cesan a presidente provisional del PANDebido a que solo acreditó 3 meses de membresía en el albiazul, Abdiel Reyes fue destituido
Fue el ex-secretario adjunto del Comité Directivo Municipal, José Gómez Alvarado, que promovió ante los órganos partidistas la destitución.
El documento fue filtrado este fin de semana, pero fue presentado el pasado 25 de agosto, ante el Comité Directivo Municipal.
Gómez Alvarado explicó "pará asumir un cargo son 2 años mínimo" de militancia.
Agregó que los militantes deben acreditar la membresía de"1 año para poder votar, 3 años para ser votados", explicó.
Provisionalmente el secretario del partido, Ofelio Llanas Alanís se hace cargo del partido.