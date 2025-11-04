Acaba comercio informal con los establecimientos

Atribuye Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, grave desplome de ventas, y cierre de establecimientos comerciales, a la proliferación y multiplicación del comercio informal que solo genera riqueza para unos cuantos, y el Gobierno Local.

Al día de hoy, tan solo en avenidas principales, entre ellas principal Francisco I. Madero, y laterales, el índice de cierre de negocios es alarmante, reveló al reportero el licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, presidente de la CANACO local.

"No habíamos visto una crisis tan grave en Río Bravo, que se extiende por la frontera con una baja muy considerable, y como prueba negocios familiares que tenían hasta 10 años que han tenido que cerrar, y locales en renta".

Atribuyó el hecho a que todo comercio informal afecta al formal, a quienes invitó a que se regularicen, aunque resaltó que ahora es más fácil pagar la cuota de piso que cobra el Municipio que pagar impuestos al Gobierno Federal, luz, agua, salarios, impuestos.

Como ocurre frecuentemente en la plaza Benito Juárez, en donde se instalan decenas de comerciantes en la informalidad, hablas con comisión, te bajan la mufa, ya tienes luz, y pagan una cuota mínima, afectando a quienes si pagan impuestos.

"Va a ocurrir que, los trabajadores que tenemos, los vamos a tener que desocupar, generando una crisis económica y desempleo".

Advirtió que, si las cosas continúan por el mismo rumbo, sumado a la crisis que viven los productores, Río Bravo va en caída libre hacia el precipicio, en términos económicos y del empleo.