Pavimentación queda a medias

Automovilistas que circulan a diario por vía de comunicación al oriente de la ciudad, reportan que empresa constructora que ejecutó obras de pavimentación, dejó tramos inconclusos.

Si bien con clima seco, no es tanto el problema, la situación se torna grave cuando hay precipitaciones pluviales, debido al evidente trabajo no terminado.

Los afectados, residentes de colonias como Invasión 2000; Nuevo Amanecer y fraccionamientos como Conquistadores; Paseo del Valle y La Paz entre otros, fustigan que esté inconclusa la obra en la brecha 115.

¿Qué declararon los automovilistas sobre la obra inconclusa?

Es en el tramo entre avenida Madero y calle Josefa Ortiz de Domínguez, en donde se pueden observar algunos puntos que representan riesgo para automovilistas.

A pocos días de concluir el año, la obra de rehabilitación continúa sin finalizar, lo que ha generado preocupación entre los automovilistas que transitan diariamente por esta vía.

Impacto en la comunidad por la falta de finalización de la obra

En el tramo afectado permanecen desperfectos que representan un peligro para la circulación vehicular, especialmente durante la noche o en condiciones de poca visibilidad, sobre todo para motociclistas, quienes pueden sufrir graves caídas debido a un abrupto desequilibrio.

Esta arteria vial es utilizada por cientos de conductores todos los días, quienes señalan que la rehabilitación quedó incompleta, ya que la brecha presenta desperfectos que dificultan el tránsito.

Acciones de la autoridad ante los desperfectos en la vía

Hasta el momento, no se ha informado una fecha oficial para la conclusión de los trabajos, por lo que los usuarios de la vía solicitan atención por parte de las autoridades correspondientes para evitar posibles accidentes o contratiempos una vez que regresen las lluvias.