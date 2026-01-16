Polemizan retiro de despensas a beneficiarios de 65 y Más

Personas de la tercera edad que eran beneficiadas por despensas de la Parroquia de San Juan, recibieron la mala noticia que los apoyos alimentarios ya no se entregarán quienes cuenten con apoyo de 65 y Más.

Si bien las 180 despensas que el templo que preside el párroco Alán Camargo entrega cada mes, seguirán beneficiando a segmentos vulnerables, el apoyo se cancela para beneficiarios con apoyos federales.

Fue la señora María "N" de 51 años, quien dio a conocer esta situación en donde dijo "es injusto, yo ni 65 y Más tengo, y ya no me quisieron dar" el apoyo alimentario.

La Iglesia de San Juan de los Lagos, de esta ciudad, decidió suspender la entrega mensual de despensas a varios de sus beneficiarios habituales, bajo el argumento de que los jóvenes "pueden trabajar" y los adultos mayores ya reciben la Pensión del Bienestar.

Una medida que ha generado tristeza y profunda preocupación entre personas en situación de vulnerabilidad, pues de acuerdo con testimonios recabados, la decisión no sólo afectó a jóvenes y adultos mayores, sino también a personas que se encuentran en condiciones de necesidad extrema, sin empleo formal, sin apoyo gubernamental y sin redes familiares que les respalden.

Beneficiarios señalaron que de forma repentina, al acudir por la despensa el pasado martes, se les informó que ya no serían considerados aptos para recibir apoyo, pues se asumió que contaban con otras fuentes de ingreso, aun cuando la realidad de algunos dista mucho de esa percepción.

"No todos los jóvenes tienen trabajo, ni todos los adultos mayores reciben suficiente para comer dignamente, pues pagan agua, luz y ya se fue toda la pensión en eso", expresó María "N" una de los afectados.

Según las personas a las que les fue retirado el beneficio, esa era una gran ayuda, pues algunos dependían de esos alimentos como uno de los pocos recursos para subsistir.

Estos apoyos, que siguen vigentes, se hacen llegar el segundo martes de cada mes y son entregados en las instalaciones parroquiales.

Las reacciones no se hicieron esperar:

Rosalinda Delgado, opinó que:

"Que la gente abra los ojos y que tampoco en cada misa den la cooperación que pasan con la canasta, con todos los que asisten a misa en cada misa comerán, qué se pongan a trabajar", reclamó.

Kary Martínez, expresó:

"Los sacerdotes también pueden trabajar ¿Para qué piden diezmo?, se supone que el diezmo era para las viudas y los huérfanos y no para hombres adultos y sanos".