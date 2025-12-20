Exigen familias desmontar dren

Familias se quejan de la falta de mantenimiento en las orillas del Dren, debido a lo enmontado que se encuentra, y que, como resultado, no han dejado de proliferar las plagas de zancudos y otros tipos de animales que acechan al caer la oscuridad.

Doña Francisca y Petra Hernández, ambas residentes de la Benito Juárez, expresaron sobre la situación que, a pesar de que la temporada invernal se encuentra en puertas, la reproducción de zancudos, principalmente, y otros tipos de animales alados, no para.

Lo acreditan, como muchas otras madres de familia más, que viven cercas del dren, a lo enmontado que se encuentran las orillas del caudal, y las precipitaciones pluviales que se han dejado sentir, propias de la temporada, así como al tiradero de basura al caudal y en los costados.

Lo malo, dijeron, que no hay ante quien quejarse, pues según corresponde a la Conagua, pero también al municipio, la limpieza, y total que no se ponen de acuerdo, por eso es que ya no saben ante quien quejarse.

El problema se acrecienta porque, por las noches, no son solamente los zancudos los que salen, sino también otros animales, como las víboras, tarántulas, y otros tipos de animales alados.

Expresaron, por último, que, ojalá haya a quien le interese, y se preocupe por este tipo de problemas, pues recordaron que, ellas, como muchas otras mamás más, tienen familia e hijos, y temen les pueda pasar algo.



