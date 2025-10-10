Desmiente delegado su destitución

La tarde de jueves, aclaró delegado de la Secretaría de Bienestar Social, ante insistentes expresiones a través de redes sociales en las que se afirmaba su destitución, que dichos rumores son falsos.

En ese sentido, José Moncada Alanís, delegado de SEBIEN en el Municipio, afirmó al reportero que desconoce que lo hayan cesado de la función que ostenta, y que solo se trata de personas malintencionadas que no tienen otra cosa que hacer más que tratar de perjudicarlo.

"La vez pasada también me enteré de que un comunicador había afirmado que me habían destituido, lo que fue una farsa".

Agregó que, por el contrario, continúan trabajando en lo que es la quinta entrega y dispersión de despensas por la cantidad de 3 mil 200.