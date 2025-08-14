Habilitan campo como cantinas

En un atentado contra el espíritu deportivo y la convivencia sana, supuestos aficionados al fútbol, realizan desmanes y faltas administrativas en campos deportivos.

Sin importar si es entre semana o en fin, estos presuntos deportistas han habilitado los otroras templos del deporte en cantinas.

Las unidades deportivas más afectadas por estas conductas que infrinjen el Bando de Policía y Buen Gobierno, son las siguientes:

- Unidad Deportiva Las Liebres

- Unidad Deportiva La Sauteña

- Parque Miguel Hidalgo en colonia Manuel Ramírez

La falta de rondines de vigilancia por la Guardia Estatal (GE), abona a que cada tarde o noche de partido, estos infractores ingieran bebidas alcohólicas.

Desde cervezas "light" hasta bebidas preparadas sobre todo con tequila y whisky, se consume en cada evento o encuentro "deportivo".

Vecinos afectados por esta situación que tienen que soportar el comportamiento de estos aspirantes a deportistas, piden en alto a tanta vorágine de alcohol y excesos.