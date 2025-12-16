Un éxito la caravana navideña

Todo un éxito resultó la Caravana del desfile Navideño y de Fin de Año 2025 de la empresa refresquera en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, y la cabecera Municipal.

De las pocas diversiones, el tradicional desfile Navideño de la empresa Coca Cola fue el atractivo principal para chicos y grandes la tarde-noche de domingo.

¿Cómo fue la Caravana del desfile Navideño en Nuevo Progreso?

El desfile inició en lo que son las inmediaciones del puente Internacional las Flores, y se desplazó por toda la avenida licenciado Benito Juárez, para enfilarse finalmente en lo que es la ciudad de Rio Bravo.

Estuvo marcado por carros alegóricos alusivos a la Navidad principalmente, que fueron del agrado de cientos de personas que, como en años anteriores, se dieron cita en las calles laterales y costados para pasar momentos de diversión y alegría.

Detalles del desfile Navideño de Coca Cola en la comunidad

Habitantes de diferentes segmentos de la población que se congregaron para ver el desfile expresaron que al caer la tarde-noche, prácticamente el fin de semana se acaba la diversión, por lo que para ellos es como un regalo de la Navidad anticipada.