San Fernando invita a desfile por Aniversario de la Revolución Mexicana

El gobierno municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, invita a las familias de San Fernando a participar y ser parte del tradicional desfile cívico con motivo del 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre.

Las actividades iniciarán con los honores a la bandera en punto de las 8:30 horas en la Plaza Principal. Posteriormente, a las 9:00 horas, dará inicio el Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana.

¿Qué recorrido seguirá el desfile?

Los contingentes de estudiantes partirán de la Plaza Morelos, avanzando sobre la avenida Segundo Centenario, para continuar el recorrido por la calle Hidalgo y concluir frente a Palacio Municipal.

Este magno evento contará con la participación de 1,400 alumnos de 10 instituciones educativas de nivel básico y medio superior y universidad, quienes, con sus atuendos típicos, realizando tablas rítmicas, cuadros alegóricos y números representativos de la Revolución, darán realce y significado e histórico a esta fecha emblemática.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?

El contingente también será engalanado por la presencia de la Banda Sinfónica de San Fernando, así como de elementos de Protección Civil Municipal, Tránsito y Guardia Estatal, quienes mantendrán un operativo coordinado para garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo exitoso del evento.

Se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, ya que las calles contempladas en el recorrido, así como las zonas aledañas, permanecerán cerradas a partir de las 8:00 de la mañana. Se pide respetar el paso de los contingentes, evitar tirar basura y mantener especial cuidado con los menores durante el evento.

El Gobierno Municipal de San Fernando reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la identidad nacional, la participación social y el rescate de las tradiciones cívicas que honran nuestra historia.