Activan descuentos para motocicletas

No obstante que se perfila la recta final del año, la Secretaría de Finanzas del Estado continúa otorgando descuentos a contribuyentes.

La Oficina Fiscal informó que ahora los propietarios de motocicletas también se verán beneficiados.

El titular Rogelio Salinas Rivera hace un llamado a los conductores para que salden sus adeudos y eviten multas y recargos en cuanto a derechos de control vehicular.

Con el pago de los engomados se pueden disfrutar beneficios como viajar a Nuevo León, La Unión Americana y el interior de la República sin recibir alguna sanción.

"Se invita a los motociclistas a aprovechar el descuento que por decreto se aplica una rebaja de $870 pesos para motociclistas en el pago por derecho vehicular siempre y cuando tengan su licencia de conducir vigente".

Licencias de conducir permanentes, en el caso de motociclistas, también tienen un costo menor:

- Licencia de conducir: $1,697 pesos

- Licencia de aprendiz: $905 pesos

- Licencia de motociclista: $1,358 pesos

- Licencia de servicio público: $1,358 pesos

- Jubilados y pensionados, continúa el descuento del 50%

También se invita a la ciudadanía a acercarse a las oficinas para obtener más información y aprovechar los servicios disponibles.

El horario es de lunes a viernes de 8:00 am a 2:30 pm.