Frío seguirá

Frío seguiráEl ingreso de otro sistema frontal (núm. 27) sobre el noreste del país, trajo consigo descenso de las temperaturas
Este domingo 11 de enero, se intensificó en la región un nuevo sistema frontal 27 y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lo largo de la semana seguirán bajas las temperaturas para Río Bravo.
El ingreso de otros sistema frontal (núm. 27) sobre el noreste del país, trajo consigo descenso de las temperaturas y potenciales lluvias, así lo refiere el SMN.
Este inicio de semana, se contempla la posibilidad de más lluvias potenciales, de acuerdo a la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que se extendería hasta el martes 13.
Para esta semana que inicia, se espera para los próximos días el siguiente pronóstico:
- 12 de enero: con 40 por ciento de posibilidades de lluvias con .5 mm de captación estimada y temperaturas 18° máximas / 9° mínimas, así como vientos del oeste de 14 - 26 km/h
- 13 de enero: con 60 por ciento de posibilidades de lluvias con una captación de 3.5 estimada y temperaturas 20° máximas / 10° mínimas, así como vientos del norte de 12 - 23 km/h.
- 14 de enero: sin de posibilidades de lluvias y temperaturas 24° máximas / 11° mínimas, así como vientos del noroeste de 22 - 46 km/h.
- 15 de enero: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 31° máximas / 10° mínimas, así como vientos del norte de 15 - 31 km/h.
- 16 de enero: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 24° máximas / 8° mínimas, así como vientos del sureste de 17 - 35 km/h.
- 17 de enero: con 40 por ciento de posibilidades de lluvias y captación de .7 mm; temperaturas 24° máximas / 12° mínimas, así como vientos del sureste de 16 - 29 km/h.