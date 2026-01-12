Frío seguirá

Este domingo 11 de enero, se intensificó en la región un nuevo sistema frontal 27 y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a lo largo de la semana seguirán bajas las temperaturas para Río Bravo.

El ingreso de otros sistema frontal (núm. 27) sobre el noreste del país, trajo consigo descenso de las temperaturas y potenciales lluvias, así lo refiere el SMN.

Este inicio de semana, se contempla la posibilidad de más lluvias potenciales, de acuerdo a la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que se extendería hasta el martes 13.

Para esta semana que inicia, se espera para los próximos días el siguiente pronóstico:

- 12 de enero: con 40 por ciento de posibilidades de lluvias con .5 mm de captación estimada y temperaturas 18° máximas / 9° mínimas, así como vientos del oeste de 14 - 26 km/h

- 13 de enero: con 60 por ciento de posibilidades de lluvias con una captación de 3.5 estimada y temperaturas 20° máximas / 10° mínimas, así como vientos del norte de 12 - 23 km/h.

- 14 de enero: sin de posibilidades de lluvias y temperaturas 24° máximas / 11° mínimas, así como vientos del noroeste de 22 - 46 km/h.

- 15 de enero: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 31° máximas / 10° mínimas, así como vientos del norte de 15 - 31 km/h.

- 16 de enero: sin posibilidades de lluvias y temperaturas 24° máximas / 8° mínimas, así como vientos del sureste de 17 - 35 km/h.

- 17 de enero: con 40 por ciento de posibilidades de lluvias y captación de .7 mm; temperaturas 24° máximas / 12° mínimas, así como vientos del sureste de 16 - 29 km/h.



