Sondean tuberías

Cuadrillas del organismo operador realizaron labores de mantenimiento y atendieron un problema de estancamiento de agua en la red de drenaje del fraccionamiento Conquistadores. Las tareas de sondeo se intensificaron en las calles Hernán Cortez y Río Usumacinta del mencionado fraccionamiento, donde el desazolve se prolongó debido a la gran cantidad de sólidos que obstruían la red. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para que no arroje basura ni desechos en las calles y alcantarillas. Esto, porque estas acciones provocan taponamientos en la red de drenaje, además de ocasionar daños a la salud pública y al medio ambiente. El sondeo realizado por el equipo de Comapa Río Bravo tiene también como objetivo principal prevenir taponamientos en la red de drenaje y garantizar su buen funcionamiento.