Consterna desaparición de 2 niños

Gran conmoción ha causado el rapto de dos menores en esta cabecera municipal, el cual fue dado a conocer la noche del sábado por familiares y amigos de los padres, quienes se encuentran consternados.

La desaparición ya fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, emitió la llamada "Cédula de Personas Desaparecida".

"La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los menores Romina Cantú Mares (6 años) y Héctor Hugo Cantú Mares (9 años).

"Si cuenta con información que contribuya a su paradero, favor de comunicarse al 834 688 5075.

"Su colaboración es fundamental para fortalecer las acciones de búsqueda", reza el comunicado de la dependencia estatal, dirigido no solo la comunidad de Río Bravo, sino a toda la entidad.

Este es el primer caso de menores desaparecidos que se hace oficial por la instancias y que se boletina hacia la opinión pública, para conocer con el paradero de los infantes.

Se desconoce por la opinión pública las líneas de investigación o sospechosos que pudieran haber sustraído a ambos niños de sus hogares.



