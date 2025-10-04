Suman desapariciones más de 200 registros

Crece, lamentablemente, número de personas reportadas como desaparecidas, cuyos datos generales y fotografías cada vez es mayor, los que son colocados en los pasillos de la Casa del Pueblo.

Superan fácilmente las 200 personas, de diferentes edades, principalmente jóvenes y jovencitas, tanto de la localidad como de municipios aledaños, en su mayoría de Reynosa y Matamoros, entre otros.