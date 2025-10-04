Suman desapariciones más de 200 registros

Suman desapariciones más de 200 registrosPersonas de diferentes edades, principalmente jóvenes y jovencitas, tanto de la localidad como de municipios aledaños
Crece, lamentablemente, número de personas reportadas como desaparecidas, cuyos datos generales y fotografías cada vez es mayor, los que son colocados en los pasillos de la Casa del Pueblo.
Superan fácilmente las 200 personas, de diferentes edades, principalmente jóvenes y jovencitas, tanto de la localidad como de municipios aledaños, en su mayoría de Reynosa y Matamoros, entre otros.
En algunos casos, en base a los datos aportados por los propios familiares, quienes buscan la ayuda de la población en general, están reportados como desaparecidos desde hace varios meses, en otros casos; años, como quienes salieron de sus casas y ya no regresaron ni se les volvió a ver por ningún lado, y es fecha en que los siguen buscando.
