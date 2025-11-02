Olvidan trabajo en Parques y Jardines

Tras presumir durante todo el 2025 una supuesta obra que sería emblemática para Río Bravo, la directora de Parques y Jardines se encuentra desaparecida.

Por lo menos en lo que es el epicentro de los trabajos inconclusos no se le ha vuelto a ver desde mediados de septiembre.

Se trata de Yesenia Rivera de Camarillo, quien impulsó, pero nunca concluyó la remodelación total de la plaza Miguel Hidalgo.

Cómo inconclusa hasta hoy, quedó esa remodelación de la también llamada rotonda Miguel Hidalgo, la cual estaría lista en septiembre

Cabe mencionar que según lo declarado por la directora de Parques y Jardines, Yesenia Rivera, estaría concluida a más tardar el 15 de septiembre, pero sigue inconclusa a más de un mes de la fecha comprometida.

El espacio, que debía lucir renovado para las fiestas patrias, continúa con trabajos a medio terminar, áreas descuidadas y sin la iluminación, así como tramos con piso de tierra.

Sin duda se trata una falta de cumplimiento y planeación por parte de las autoridades municipales de esa dependencia que propusieron el proyecto.

Para como pinta la situación, y considerando que el gobierno municipal ha declarado que no hay recursos, probablemente la obra que tiene como fin el embellecimiento urbano no se verá concluida ni para Navidad.

Hasta el momento, Yesenia Rivera no ha emitido una explicación oficial del porqué del retraso ni una nueva fecha de entrega.

En tanto, la rotonda, símbolo representativo de la ciudad, continúa en espera de ser concluida, mientras las promesas se acumulan y el espacio permanece olvidado.