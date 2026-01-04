Litigios y desalojos por presunta estafa

Desalojos con los que se cerró el año en la colonia ampliación Benito Juárez, tienen su origen en una presunta estafa, indicó la lideresa de colonos de la Cavazos Lerma y de parte de la colonia en controversia, en donde se han dado por los menos seis desalojos.

¿Qué originó los desalojos en la colonia ampliación Benito Juárez?

Con documentos en la mano, Concepción Tejeda Pérez, quien en 1994 invadió predio ejidal ubicado dentro del polígono del núcleo Río Bravo, mostró cómo el presunto vendedor de algunos de los terrenos en disputa, cuyos moradores fueron echados a la calle, es el mismo a quien ella derrotó en tribunales.

Hay que señalar que de acuerdo a algunos de los desalojados, el vendedor de los predios fue Carlos González Álvarez, quien también a mediados de la década de los 90, se hizo pasar por el propietario de lotes igualmente en la colonia contigua, expuso la dirigente de colonos.

Tejeda Pérez mostró una resolución judicial fechada el 20 de mayo de 1999, luego de cinco años de litigio con González Álvarez, en donde el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, Andrés Islas Soria le dio la razón en el juicio.

Detalles sobre la estafa en la venta de terrenos

En la sentencia se refiere que "no fueron confirmados sus derechos" por los lotes que pretendía disputar a los vecinos de ese entonces, no obstante, siguió ofertando terrenos en la ampliación Benito Juárez, lo que ahora ha generado un problema a quienes compraron los lotes y son desalojados en litigios ventilados ante los tribunales civiles.

"Él no era nadie para andar vendiendo terrenos", fustigó la lideresa de colonos.

No obstante, los ahora desalojados cayeron y adquirieron los terrenos ahora perdidos de las manos de González Álvarez, quien ya había perdido ante tribunales al pretender terrenos en ese sector, por lo que ven cómo se esfumó el patrimonio que construyeron por años.

Concepción Tejeda Pérez, fundadora de colonia Cavazos Lerma y de parte de la ampliación Benito Juárez.