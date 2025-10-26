Persiste intimidación contra discapacitado

Adulto mayor que está por cumplir los 60 años, vive un suplicio y bajo intimidación de su propio hermano, quien pretende desalojarlo argumentando que la vivienda en calle Aldama sin número, colonia La Paz, que fue de los padres de ambos, ahora le pertenece.

No obstante que el también discapacitado, ha sido citado a audiencias conciliatorias ante el Juzgado Menor Mixto, nunca ha visto los documentos que acreditan la pretensión de su hermano José Reyes.

Se trata de Sergio Reyes, quien hace dos años perdió una de sus piernas y ahora sobrevive tocando música en las calles y establecimientos como bares y restaurantes que le permiten el paso.

Desde el pasado 26 de agosto, fue citado por el juez menor Ciro Rodríguez Barrón, para tener una audiencia conciliatoria con José, pero no se llegó a ningún acuerdo, pues nunca le presentaron las escrituras que avalaran que su hermano es el nuevo propietario.

"Me pedía una renta de 1 mil 500 pesos, yo le comenté que a veces salgo a trabajar, no tengo un sueldo fijo", por lo que agregó, no está en condiciones de cumplir un compromiso mensual.

"Hace dos años y medio que quedé en esta condición, por un accidente que tuve en la casa y ya todo se me complicó", dijo sobre la pérdida de su pierna derecha que ahora lo mantiene confinado a una silla de ruedas.

"Mi hermano me acusa de ser una persona de la calle, un indigente, realmente no me enseñó las escrituras, me enseñó un montón de papeles", indicó Sergio, quien agregó que ahora lo intimida con la supuesta intervención de la Guardia Estatal y la Policía Ministerial para desalojarlo.